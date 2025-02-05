Это новые слухи, но хочется верить, да.

В Сети появились новые слухи о том, что AMD проведёт отдельное мероприятие, посвящённое серии видеокарт RX 9070, в конце февраля. Это станет официальным анонсом долгожданных графических процессоров.

Изначально предполагалось, что графические процессоры AMD на архитектуре RDNA 4 поступят в продажу к концу января. Однако, согласно ресурсу Benchlife, сроки сдвинулись на март, так как AMD потребовалось больше времени для оптимизации программного обеспечения. В том же отчёте Benchlife утверждается, что серия RX 9070 будет представлена уже в конце февраля, хотя точная дата пока не определена.

AMD, вероятно, планирует провести пресс-конференцию по Radeon RX 9000 на архитектуре RDNA 4 в конце февраля, однако детали еще предстоит уточнить. Эксперты убеждены, что это позволит компании проанализировать шаги NVIDIA с её RTX Blackwell и выработать более эффективную стратегию конкуренции, на что остаётся только надеяться. Это первый случай, когда AMD проводит презентацию нового оборудования в марте. Примечательно, что, помимо видеокарт, ожидается дебют новых процессоров X3D.

Ожидается, что AMD представит две видеокарты на базе RDNA 4: Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, обе с видеопамятью до 16 ГБ. В этот раз производитель сосредоточится на среднем сегменте, поэтому отсутствие конкурента GeForce RTX 5090 не станет сюрпризом.

Покупателям придется немного подождать, чтобы оценить новинки AMD. Судя по утечкам информации, релиз будет впечатляющим, особенно для поклонников видеокарт среднего ценового сегмента, коих большинство.