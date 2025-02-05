«Догнать по видеокартам» не получится.

Одной из самых избегаемых тем на квартальном отчётном мероприятии AMD, как уже можно утверждать, было отсутствие успехов компании в игровом сегменте, который объединяет не только дискретные графические решения семейства Radeon, но и заказные компоненты для игровых консолей Microsoft и Sony. Тот факт, что совокупные объёмы поставок таких компонентов для консолей накопленным итогом в четвёртом квартале достигли 100 млн штук, никак не скрашивал унылой динамики выручки на данном направлении.

Источник изображения: AMD

В четвёртом квартале игровая выручка AMD сократилась в годовом сравнении на 59% до $563 млн, операционная прибыль снизалась более чем в четыре раза до $50 млн, а норма операционной прибыли упала с 16 до 9 %. Руководство компании было вынуждено признать, что её в данном сегменте подводят не только устаревающие игровые консоли клиентов, но и «пересменка» в поколениях игровых видеокарт. Новое поколение дискретной графики с архитектурой RDNA 4 поступит в продажу в начале марта, и пока потенциальные покупатели не спешат тратить свои деньги.