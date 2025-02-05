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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По итогам прошлого года выручка AMD в серверном сегменте почти удвоилась
Но всё равно оказалась ниже ожиданий рынка.

Выручка AMD в целом по итогам прошлого квартала в годовом сравнении выросла на 51% до рекордных $7,7 млрд, и немалую заслугу в этом нужно приписать серверному направлению, которое за тот же период нарастило выручку на 69% до рекордных $3,9 млрд. Кстати, такой результат всё равно оказался ниже ожиданий аналитиков, которые рассчитывали на сумму более $4,1 млрд.

Источник изображения: AMD

Тем не менее, если говорить исключительно об ускорителях вычислений Instinct, то их реализация в прошлом году принесла AMD около $5 млрд выручки. Если учесть, что серверный сегмент в целом по итогам года обеспечил выручку в размере $12,6 млрд, то это вполне серьёзная доля. Серверная выручка AMD по итогам всего прошлого года выросла на 94%.

Аналитики рассчитывают на удвоение суммы выручки от реализации ускорителей Instinct по итогам текущего года до $10 млрд, а вот руководство AMD на этот счёт не стало привязываться к конкретным срокам. Лиза Су (Lisa Su) лишь выразила уверенность в том, что в ближайшие годы профильная выручка компании начнёт измеряться десятками миллиардов долларов в год, но когда этот рубеж будет преодолён впервые, не уточнила. В текущем квартале серверная выручка AMD должна последовательно сократиться на 7%, поскольку к этому располагает сезонная тенденция. В других сегментах рынка снижение будет выражено сильнее, за исключением настольного.

В сегменте ускорителей Instinct компания делает ставку на модель MI350, которая начнёт поставляться ведущим клиентам в виде образцов в текущем квартале, но формально выйдет на рынок в середине текущего года. Именно во втором полугодии темпы роста серверной выручки AMD за счёт этого должны увеличиться, по мнению руководства компании. Разработка ускорителей поколения Instinct MI400 также ведётся в соответствии с намеченным графиком, на рынке они появятся в 2026 году.

#amd #аналитика #финансы #сервер #amd instinct
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