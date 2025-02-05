И уверена в своей способности и далее теснить Intel.

Квартальный отчёт AMD здорово оживил новостную ленту, поскольку к его содержанию мы сможем в течение дня возвращаться неоднократно. Начать же хотелось бы с неоспоримого успеха компании в клиентском сегменте, который охватывает компоненты для настольных и мобильных компьютеров. Квартальная выручка AMD на этом направлении выросла год к году на 58% до рекордных $2,3 млрд, в основном как раз благодаря высокому спросу на процессоры Ryzen. По итогам всего года выручка AMD в клиентском сегменте выросла на 52% до рекордных $7,1 млрд.

Источник изображения: AMD

Что характерно, операционная прибыль AMD в клиентском сегменте по итогам четвёртого квартала выросла сразу в восемь раз до $446 млн в годовом сравнении и на 62% последовательно. По итогам всего года операционная прибыль AMD в клиентском сегменте увеличилась почти в двадцать раз до $897 млн. Если быть точнее, этот прирост измеряется по модулю, поскольку год назад она завершила отчётный период с операционным убытками в размере $46 млн.

Генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) на квартальном отчётном мероприятии заявила, что в денежном выражении AMD уже четыре квартала подряд увеличивает свою долю на рынке клиентских решений, высокий спрос сохраняется как на настольные, так и мобильные процессоры Ryzen. Первые в прошлом квартале даже оставались в дефиците по ряду позиций, а в период предновогодних распродаж доля процессоров Ryzen в структуре продаж Amazon, NewEgg и MindFactory превышала 70% в настольном сегменте. Руководство AMD уверено, что компания и далее будет теснить основного конкурента на рынке ПК, и за счёт этого её выручка будет расти быстрее, чем рынок ПК в целом, который по итогам текущего года увеличит выручку максимум на 5%.