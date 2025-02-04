В размере 10 или 15%.

Если повышение импортных пошлин в США на товары из Канады и Мексики до 25% вступит в силу только через месяц, пошлина на китайские товары в размере 10% начнёт взиматься уже на этой неделе. Как отмечают китайские СМИ, власти КНР начали антимонопольное расследование в отношении корпорации Google и объявили о повышении пошлин на некоторые товары из США до 10 или 15 %/

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По крайней мере, по такой ставке будет облагаться импорт в Китай из США угля и сжиженного природного газа, а вот нефть ограничится пошлиной в 10%. Продукция сразу нескольких отраслей машиностроения США также будет облагаться в Китае 10-процентной пошлиной. Сельскохозяйственная техника и машины с ДВС большого объёма, а также пикапы, будут облагаться в Китае 10-процентной пошлиной в случае поставок из США. Новые ставки вступают в силу с 10 февраля этого года.

Дополнительно КНР вводит меры экспортного контроля в отношении поставок в США отдельных видов сырья, включая вольфрам, теллур, рутений и молибден. Такие ограничения уже вводились властями Китая в отношении редкоземельных минералов, которые нужны американской промышленности, включая оборонный сектор.