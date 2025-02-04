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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка AMD в сегменте ПК в прошлом квартале могла взлететь на 33%
Произошло ли так на самом деле, узнаем завтра.

Некоторое обособление квартального отчётного мероприятия AMD от конкурентов, отчитавшихся на прошлой неделе, позволяет уделить больше внимания показателям деятельности компании за предыдущий квартал. По мнению опрошенных Reuters аналитиков, квартальная выручка AMD должна была вырасти на 22% до $7,53 млрд. В серверном сегменте у компании дела пойдут неплохо только на первый взгляд, поскольку инвесторов беспокоит угроза конкуренции со стороны NVIDIA и стремление крупнейших клиентов обеих компаний переходить на ускорители собственной разработки.

Источник изображения: AMD

Так или иначе, выручка AMD на серверном направлении по итогам прошлого квартала могла вырасти на 82% до $4,15 млрд, и поставки компонентов для систем ИИ в целом позволят ей по итогам текущего года удвоить выручку до $10 млрд. Персональные компьютеры в прошлом квартале прибавили в выручке сразу 33% до $1,94 млрд, как ожидают аналитики, поскольку AMD продолжает теснить основного конкурента в лице Intel. Кроме того, положительная динамика в этом сегменте обусловлена опасениями участников рынка по поводу введения повышенных пошлин в текущем квартале, что ускорило закупки в предыдущем. Чистая прибыль AMD, как ожидается, в прошлом квартале выросла на 61,4% до $1,08 млрд. Официальная статистика будет опубликована завтра.

#amd #аналитика #финансы
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