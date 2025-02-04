По сравнению с дизельными.

По информации South China Morning Post, проводимый с прошлого года в китайском Шэньчжэне эксперимент показал, что при нынешнем уровне цен электрические грузовики оказываются в эксплуатации и приобретении дешевле, чем дизельные, если ежегодные пробеги техники превышают 60 000 км. Точнее говоря, электрические машины заметно дороже электрических на этапе покупки, но дальнейшая их эксплуатация позволяет окупать их быстрее, чем дизельные, при указанных пробегах.

Источник изображения: Renault Truck

Впрочем, авторы эксперимента столкнулись с одной характерной особенностью. Слабое распространение зарядных станций вынуждает водителей увеличивать дневной пробег ради самой возможности зарядиться. Например, если длина маршрута достигает 100 км, то ещё до 10 км к ним нужно прибавить только ради возможности добраться до зарядной станции и обратно.