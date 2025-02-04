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Новости Hardware Алексей Сычёв
В Калифорнии объёмы поставок электромобилей Tesla упали на 11,6%
Этот штат является для компании важнейшим рынком сбыта в США.

Калифорнийская ассоциация автомобильных дилеров, как сообщает Electrek, опубликовала статистику регистраций новых транспортных средств в этом штате, который в США является для Tesla крупнейшим рынком сбыта. Продукция марки впервые продемонстрировала по итогам 2024 года снижением объёмов реализации, причём сразу на 11,6% до 203 221 штуки. Хуже выступили только Volkswagen с падением на 55,6% и Volvo со снижением на 66,1%, но их абсолютные показатели в десятки раз хуже результатов Tesla, которая в Калифорнии продолжает занимать 52,5% автомобильного рынка. В 2023 году её доля достигала 60,1%, для сравнения.

Источник изображения: Tesla

Продажи продукции Tesla снижаются в Калифорнии уже пять кварталов подряд. В целом же электромобили по итогам 2024 года в штате прибавили в объёмах реализации 1,2%, но отрицательная динамика Tesla подпортила общую картину. Если исключить продукцию этой марки, то прочие производители электромобилей за год нарастили объёмы продаж продукции на 20%. Их доля на первичном рынке увеличилась по итогам года с 21,7 до 22 %. В целом, Калифорния является важнейшим рынком по реализации электромобилей в США. Если Дональд Трамп (Donald Trump) отменит федеральные субсидии на покупку электромобилей, то местный рынок ждут серьёзные испытания. Власти штата намереваются компенсировать изменения в политике субсидирования из местного бюджета.

#tesla #электромобили #статистика #калифорния
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