Год назад она превышала 17%.

В календаре Apple в конце декабря завершился первый квартал очередного фискального года, поэтому она опубликовала форму 10-Q квартального отчёта, а не годовой по форме 10-K, как это сделали многие американские компании в конце января. Как уже отмечалось руководством на квартальном мероприятии, выручка Apple в Китае в прошлом квартале сократилась на 11%. При этом видно, что в Америках она выросла на 4%, в Европе на 11%, в Японии на 16%. Все прочие страны Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали рост выручки на 1% в годовом сравнении.

Источник изображения: Apple

Доля Китая в структуре квартальной выручки Apple продолжает сокращаться. Если в четвёртом квартале 2023 года она достигала 17,4%, то через год опустилась ниже 15%. Компания отрицательную динамику выручки в регионе объясняет, как известно, снижением объёмов поставок iPhone и отсутствием на местном рынке Apple Intelligence. Операционная прибыль Apple в Китае сократилась более чем на пять процентов. Получается, что темпы её снижения оказались ниже, чем у выручки, и это отчасти скрашивает картину для местного рынка.