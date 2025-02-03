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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Предприятие TSMC по выпуску 1-нм чипов появится на юге Тайваня
Оно будет носить обозначение Fab 25.

Тайваньское издание Economic Daily News после недельных каникул заявило, что предприятие TSMC по выпуску 1-нм чипов расположится в городе Тайнань на юге острова Тайвань. Площадка получила обозначение Fab 25 и со временем приютит до шести предприятий, специализирующихся на выпуске чипов. Данная информация пока не получила официального подтверждения от представителей TSMC.

Источник изображения: TSMC

Попутно сообщается, что в Аризоне у TSMC уже готова первая фаза Fab 21, которая подразумевает серийный выпуск 4-нм продукции, он уже начался в текущем квартале. К середине года предприятие сможет ежемесячно обрабатывать по 30 000 кремниевых пластин в месяц. Второе и третье предприятия TSMC в США получили обозначения Phase 2 и Phase 3 соответственно, они будут готовы к 2025 и 2027 годам. Выпуск 2-нм продукции в США компания планирует наладить до конца десятилетия. Помимо предприятий по обработке кремниевых пластин, TSMC может разместить в США и предприятие по тестированию и упаковке чипов, причём оно расположится в Техасе.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань
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