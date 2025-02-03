И начать предлагать их в лизинг за $750 в месяц.

Когда в 2019 году Илон Маск (Elon Musk) представил электрический пикап Tesla Cybertruck, его главной особенностью стал угловатый экстерьер, обусловленный использованием панелей из нержавеющей стали для формирования облика кузова. От обещаний сделать корпус машины пуленепробиваемым производитель постепенно отошёл, но специфические свойства нержавеющей стали серьёзно повлияли на цветовую гамму модели, поскольку окрашивать их не представлялось возможным. Желающим придать индивидуальность своему пикапу Маск тогда предложил оклеивать его плёнкой. Как сообщает Electrek, низкий спрос на пикапы Cybertruck вынудил компанию не только начать предлагать их в лизинг, но и дарить покупателям машин дебютной серии Foundation Series услугу оклейки кузова плёнкой.

Не следует воспринимать иллюстрацию слишком буквально. Источник изображения: Tesla

Между прочим, на общих основаниях подобная опция стоит $6000. Она не будет лишней не только с точки зрения придания индивидуальности машине. Дело в том, что опыт первых владельцев показал чувствительность панелей из нержавеющей стали к воздействию загрязнений. По сути, если плохо следить за состоянием кузовных панелей и не мыть их регулярно, коррозия рано или поздно начнёт проявляться в том или ином виде. Что касается лизинга, то он как способ реализации продукции Tesla менее выгоден, и к нему она прибегает только в том случае, когда продажи за наличность не демонстрируют достаточных объёмов. Всё говорит о том, что желающих покупать причудливые пикапы по нынешним ценам становится всё меньше.