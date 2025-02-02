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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Foundry на 60% сократила выручку от внешних заказов
И в целом они обеспечивают чуть более двух процентов выручки.

На квартальном отчётном мероприятии действующее руководство Intel не так просто оправдывалось за медленный прогресс в сфере привлечения внешних клиентов на услуги компании по контрактному производству чипов. Как показал годовой отчёт Intel по форме 10-K, выручка контрактного подразделения Intel Foundry от предоставления услуг сторонним клиентам сократилась на 60% по итогам 2024 года в целом до $385 млн. Известно также, что в совокупности с собственными заказами она выручила на контрактном направлении $17,5 млрд. Это на 7,4% ниже результата 2023 года.

Источник изображения: Intel

Впрочем, хотя финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner) и заявил, что одно это делает Intel вторым по величине контрактным производителем чипов в мире уже сейчас, ему пришлось признать, что чистые убытки Intel Foundry по итогам года составили $13,4 млрд. Лишь к концу 2027 года подразделение намеревается выйти на безубыточность, и то лишь на операционном уровне. К слову, в годовом отчёте Intel отмечается, что выручка от сторонних заказов сократилась из-за снижения объёмов продаж оборудования и спроса на услуги по упаковке чипов традиционным способом. Как известно, одно из подразделений Intel специализируется на изготовлении фотомасок, и его акционером даже является тайваньская TSMC. По всей видимости, последняя в прошлом году покупала меньше профильной продукции Intel.

Как отмечается в отчёте Intel, подразделение Foundry увеличило количество обрабатываемых кремниевых пластин, в основном за счёт технологий Intel 3, Intel 4 и Intel 7. Выручка Intel Foundry от выполнения собственных заказов сократилась на 4,4% до $17,2 млрд. По сути, сторонние заказы обеспечивают Intel Foundry чуть более двух процентов выручки. Операционные расходы Intel Foundry по итогам прошлого года выросли почти на $1 млрд до $5,4 млрд, поскольку компания вынуждена вкладывать средства в освоения новых техпроцессов.

#intel #аналитика #полупроводники #финансы #intel foundry
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