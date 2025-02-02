Это позволило пропорционально увеличить выручку.

Годовой отчёт Intel по форме 10-K позволяет понять, как менялись условия бизнеса компании на протяжении всего 2024 года. Из опубликованной на днях документации становится понятно, что выручка клиентского подразделения выросла на 4% преимущественно за счёт роста объёмов поставок компонентов для ноутбуков, которые в натуральном выражении увеличились на 12%. Профильная выручка выросла почти пропорционально до $19,1 млрд. При этом средняя цена реализации компонентов для ноутбуков осталась на уровне 2023 года.

Источник изображения: Intel

Поскольку динамика средних цен в настольном сегменте оказалась такой же, а объёмы поставок настольных компонентов Intel сократились на 5%, то выручка компании в настольном сегменте упала с $10,2 до $9,7 млрд. Intel не скрывает, что объёмы продаж настольных процессоров и чипсетов компании в прошлом году сократились из-за снижения спроса на них.

Кстати, в серверном сегменте объёмы поставок процессоров и чипсетов сократились на 10%, а вот средняя цена их реализации поднялась на 12% за счёт большей популярности моделей с большим количеством ядер. В итоге, это позволило компании увеличить выручку в серверном сегменте на $182 млн. Впрочем, и на этом направлении спрос на продукцию Intel снижался из-за растущей конкуренции, как отмечается в отчёте компании.