И создаёт неудобство для многих автовладельцев сейчас.

Подготовка к выходу на рынок электрического кроссовера Lucid Gravity, как сообщает PCMag, сопровождалась интересными откровениями бывшего главного инженера Tesla Питера Роулинсона (Peter Rawlinson), который и основал конкурирующую компанию. По его воспоминаниям, в районе 2010 года при разработке Tesla Model S он обсуждал с Илоном Маском (Elon Musk) альтернативный вариант размещения зарядного порта на кузове электромобиля. Роулинсон считал, что удобнее расположить зарядный порт на переднем крыле в районе водительской двери.

Источник изображения: Lucid Motors

Это обусловлено тем, что большинство американцев в свои гаражи заезжают передом, и расположить зарядное устройство было бы удобно по левую руку от машины, при этом зарядный кабель в подключенном состоянии не перекрывал бы двери по левому борту.

По словам Роулинсона, Илон Маск такой вариант компоновки отмёл по весьма специфическим соображениям. Он объяснил, что в арендуемом им на тот момент особняке пространство внутри гаража обустроено таким образом, что ему было бы удобнее заезжать задом и подключать зарядное устройство к левому заднему крылу. Данное решение впоследствии так и прижилось на прочих электромобилях Tesla, хотя тот самый особняк Маску никогда не принадлежал, и арендовал он его на заёмные деньги, которые получал от друзей в период своей финансовой нестабильности.

Теперь, когда Tesla свои зарядные станции в Северной Америке открывает для использования электромобилями других марок, разнобой в расположении зарядных портов начал создавать определённые проблемы. Чтобы не усугублять ситуацию, создатели кроссовера Lucid Gravity решили разместить зарядный порт в районе заднего правого крыла, хотя ранее использовали альтернативную компоновку, описанную выше в этом материале.