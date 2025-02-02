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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сингапур выразил лояльность США в вопросе экспортного контроля по ситуации с DeepSeek
Запрещённая продукция NVIDIA не могла попасть в Китай через эту страну.

На этой неделе было запущено расследование властей США относительно источников получения китайскими разработчиками систем ИИ из стартапа DeepSeek ускорителей вычислений NVIDIA, которые помогли создать им большую языковую модель, по своей эффективности сопоставимую с ведущими мировыми аналогами. Как подчёркивает CNBC, представители NVIDIA ещё в начале недели отметили, что используемые DeepSeek ускорители её производства полностью соответствуют правилам экспортного контроля США.

Источник изображения: Unsplash, Solen Feyissa

К субботе к этим комментариям добавились высказывания властей Сингапура, которые заверили общественность в своей решимости контролировать соблюдение законов. От американских компаний, коей является NVIDIA, они ожидают соблюдения как правил экспортного контроля США, так и местных законов Сингапура. Таможенные и правоохранительные органы Сингапура продолжат работать в тесном сотрудничестве с американскими коллегами. По мнению сингапурских чиновников, нет никаких причин полагать, что DeepSeek получила запрещённые к экспорту из США ускорители вычислений NVIDIA именно через Сингапур.

#nvidia #сша #санкции #deepseek #сингапур
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