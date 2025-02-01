Бизнес-интересы с обеих сторон пострадают.

Власти США уже давно склоняли японских коллег к усилению экспортных ограничений в отношении Китая в полупроводниковой сфере. Япония является важным поставщиком оборудования и материалов для производства чипов, и когда каналы поставок из США и Нидерландов начали перекрываться, китайская полупроводниковая промышленность начала сильнее зависеть от японских поставщиков. Последним данная тенденция была выгодна, поскольку в последние кварталы выручка японских компаний на китайском направлении росла на десятки процентов в квартал и определяла до половины всех доходов японских производителей.

Источник изображения: Tokyo Electron

Как теперь отмечает Reuters, намерения японских властей усилить экспортный контроль в данной сфере могут повредить бизнесу с обеих сторон. Министерство торговли КНР заявило, что оставляет за собой право принимать адекватные ответные меры на возможные шаги Японии в данном направлении. Как уже не раз отмечалось, японская промышленность сильно зависит от поставок китайского сырья, поэтому у КНР есть эффективные рычаги воздействия на этого союзника США.