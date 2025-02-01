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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Thermal Grizzly предлагает термопрокладку Kryosheet для чипа GeForce RTX 5090
Она имеет размеры 44 х 37 мм.

Возглавляемая одним известным на весь мир немецким специалистом в области разгона компания Thermal Grizzly не могла остаться в стороне от старта продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090, а потому предложила термопрокладку Kryosheet в подходящем размере 44 х 37 мм, который, к слову, не является самым крупным в ассортименте производителя. Толщина термопрокладки одинакова для всех габаритных размеров и составляет 0,2 мм.

Источник изображения: Thermal Grizzly

В отличие от термопасты, такая термопрокладка не деградирует в своих свойствах столь стремительно, а также не рассыхается. Поскольку размеры кристалла чипа GB202 несколько меньше размеров самой термопрокладки, она крепится с некоторым напуском. Чтобы избежать замыкания расположенных вокруг кристалла микрокомпонентов через прокладку, производитель настаивает на предварительной изоляции этой части графического процессора при помощи специальных накладок с липкой основой.

Источник изображения: Thermal Grizzly

Прежде чем крепить на чип саму термопрокладку, необходимо нанести изолирующие полоски. Они уже имеют необходимые форму и размеры, не требуя предварительной подгонки или подрезания. В фирменном магазине Thermal Grizzly термопрокладка для GeForce RTX 5090 с изолирующими полосками в комплекте предлагается по цене около $25 с учётом налогов.

#geforce rtx 5090 #thermal grizzly #термопрокладка
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