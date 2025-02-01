Подробное содержание их беседы не раскрывается.

Очевидно, что с учётом повышенного внимания новых властей США не только к теме искусственного интеллекта, но и технологического суверенитета страны, встреча с руководством довольно влиятельной компании NVIDIA пошла бы на пользу обеим сторонам, и она действительно состоялась на уходящей неделе, как отмечает агентство Reuters. Представители компании ограничились пояснениями, что на встрече Дженсена Хуана (Jensen Huang) и Дональда Трампа (Donald Trump) обсуждались вопросы сохранения технологического лидерства и превосходства в сфере искусственного интеллекта.

Источник изображения: NVIDIA

Дональд Трамп лишь выразил удовлетворение итогами этой встречи и назвал главу NVIDIA «джентльменом», но поспешил добавить, что с 18 февраля намеревается поднять импортные пошлины на полупроводниковую продукцию, нефть и газ. Как самонадеянно заявил президент США, «тарифы не вызывают инфляцию, они приводят к успеху». При этом он признал, что на первых порах граждане США могут столкнуться с определёнными неудобствами, но он убеждён, что со временем они отнесутся к ситуации с пониманием.