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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel откажется от вывода Falcon Shores на рынок
Но не откажется от развития линейки ИИ-ускорителей в целом.

Раджа Кодури (Raja Koduri), который в определённый момент принёс в Intel идеи по активному использованию GPU для ускорения вычислений, давно покинул компанию, но жить с его наследием нынешнему руководству приходится до сих пор. Как стало известно по итогам выступления на квартальной отчётной конференции компании временно исполняющей обязанности генерального директора Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), руководство процессорного гиганта решило не выводить на коммерческий рынок ускорители вычислений семейства Falcon Shores.

Источник изображения: Intel

Им будет уготована участь тестовых решений для внутреннего использования. Зато семейство чипов Jaguar Shores до рынка инфраструктуры искусственного интеллекта должно добраться, пусть и в составе готовых систем. В целом, действующее руководство Intel считает важным укреплять позиции не только в сегменте традиционных серверных систем, где она ещё держится за счёт своих центральных процессоров семейства Xeon, но и за счёт профильных ускорителей, поэтому забрасывать данное направление бизнеса Intel в целом точно не собирается.

#intel #искусственный интеллект #falcon shores #jaguar shores
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