Либо даже в $340 млрд, если верить слухам.

Долгие годы метавшийся между инвестиционными идеями основатель SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son), похоже, нашёл потенциально привлекательную сферу вложения средств венчурного фонда, которым он управляет. По информации Reuters и The Wall Street Journal, сейчас SoftBank ведёт переговоры с OpenAI об инвестициях в размере $40 млрд. Они позволят увеличить капитализацию американского стартапа до $300 млрд.

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Подобные вложения станут крупнейшими в истории финансирования частных компаний, как отмечают источники. Всего несколько месяцев назад капитализация OpenAI оценивалась в $150 млрд, а сейчас она оценивается SoftBank в $260 млрд без учёта нового раунда финансирования. Правда, чтобы получить заветные $40 млрд в обмен на конвертируемые облигации, OpenAI должна будет реформировать свою организационную структуру, переведя стартап на коммерческие рельсы и устранив в иерархии управления некоммерческую организацию.

Как сообщалось ранее, в капитал проекта Stargate японская корпорация отдельно вложит $15 млрд. SoftBank вместе с Oracle, Microsoft и OpenAI намеревается принимать участие в строительстве на территории вычислительной инфраструктуры для систем искусственного интеллекта. За четыре года эта инициатива поможет в общей сложности привлечь до $500 млрд. Microsoft в этом году выделила на капитальные расходы $80 млрд, Meta Platforms, признанная в РФ экстремистской организацией, готова выделить на эти цели $65 млрд.