Долгие годы метавшийся между инвестиционными идеями основатель SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son), похоже, нашёл потенциально привлекательную сферу вложения средств венчурного фонда, которым он управляет. По информации Reuters и The Wall Street Journal, сейчас SoftBank ведёт переговоры с OpenAI об инвестициях в размере $40 млрд. Они позволят увеличить капитализацию американского стартапа до $300 млрд.
Подобные вложения станут крупнейшими в истории финансирования частных компаний, как отмечают источники. Всего несколько месяцев назад капитализация OpenAI оценивалась в $150 млрд, а сейчас она оценивается SoftBank в $260 млрд без учёта нового раунда финансирования. Правда, чтобы получить заветные $40 млрд в обмен на конвертируемые облигации, OpenAI должна будет реформировать свою организационную структуру, переведя стартап на коммерческие рельсы и устранив в иерархии управления некоммерческую организацию.
Как сообщалось ранее, в капитал проекта Stargate японская корпорация отдельно вложит $15 млрд. SoftBank вместе с Oracle, Microsoft и OpenAI намеревается принимать участие в строительстве на территории вычислительной инфраструктуры для систем искусственного интеллекта. За четыре года эта инициатива поможет в общей сложности привлечь до $500 млрд. Microsoft в этом году выделила на капитальные расходы $80 млрд, Meta Platforms, признанная в РФ экстремистской организацией, готова выделить на эти цели $65 млрд.