Не забываем и про возможную большую разницу в цене в пользу AMD.

Утечки о видеокарте нового поколения AMD Radeon RX 9070 XT показывают, что по уровню быстродействия в играх с разрешением 4K она будет отставать от NVIDIA GeForce RTX 5080 менее чем на 10%.

Как вы все знаете, NVIDIA уже выпустила в продажу GeForce RTX 5080, а сейчас AMD готовится представить Radeon RX 9070 XT, которая, по прогнозам, покажет сопоставимые результаты в работе. Здесь ещё стоит учитывать, что предполагаемая цена RX 9070 XT варьируется от $599 до $649, что делает её действительно привлекательной альтернативой RTX 5080, стоимость которой начинается с $999. Новый флагман от AMD оснащён 16 Гбайт памяти GDDR6, в то время как RTX 5080 использует 16 Гбайт более быстрой GDDR7. Но данные по ценам ещё предстоит подтвердить — то есть, дождаться официальной презентации.

В новом видео от инсайдера Moore's Law is Dead сообщается, что производительность RX 9070 XT в 4K-разрешени будет отставать от RTX 5080 менее чем на 10% — это подтверждается данными тестов 17 игр.

Кроме того, Radeon RX 9070 без приставки XT будет показывать производительность в 4K выше RTX 5070, но чуть уступать RTX 5070 Ti, занимая свою нишу между этими моделями.