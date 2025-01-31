Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка Apple в Китае просела на 11%, но Тим Кук отчасти объяснил это низкими запасами продукции
И отсутствием Apple Intelligence, само собой.

Многие крупные американские компании в конце недели выдали свои квартальные отчёты, и Apple оказалась в их числе. По данным CNBC, внимание некоторых аналитиков было приковано к динамике выручки этого производителя смартфонов на китайском рынке, который для Apple является третьим по величине источником выручки. Уже шесть кварталов подряд китайская выручка Apple снижается, а по данным IDC, в прошлом году компания откатилась на третье место на китайском рынке смартфонов.

Источник изображения: Apple

Китайская выручка Apple в целом по итогам квартала сократилась в годовом сравнении на 11,1%. Генеральный директор Тим Кук (Tim Cook) не смутился подобной динамикой, и спокойно объяснил, что в целом спрос на семейство iPhone 16 в прошлом квартале был высок на рынке тех регионов, где уже предлагается комплекс функций Apple Intelligence. В Китае он будет представлен в этом году, и то только в том случае, если Apple найдёт себе локального партнёра для работы с данными китайских граждан. Поддержка китайского языка появится в Apple Intelligence в апреле, но это не значит, что сама функция станет доступна в КНР в эти же сроки.

Во-вторых, как добавил Кук, примерна половина падения выручки Apple в Китае обусловлена тем, что компания сама недооценила спрос на местном рынке, и он в четвёртом квартале оказался заметно выше. Соответственно, Apple на китайский рынок поставила меньше продукции, чем могла бы продать, и к концу квартала подошла с очень низкими товарными запасами. Разумеется, не списывает со счетов Apple и конкуренцию в лице местных производителей смартфонов. Китайский рынок Кук назвал «самым конкурентным в мире». Он также выражает надежду, что запущенная китайскими властями программа стимулирования спроса на смартфоны позволит Apple привлечь внимание местных покупателей к своей продукции. Правда, из-за более высокой стоимости модели уровня iPhone Pro под действие субсидий не попадают, но базовые вполне могут на неё рассчитывать.

#apple #аналитика #китай #iphone 16 #apple intelligence
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
40
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
13
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
72
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
71
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
1
Кратко о ChromeOS в 2025 году - самая недооцененная операционная система
2
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
13
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
22
Перспективы развития ветряной электрогенерации в РФ и 10 самых крупных ВЭС Росии
4
ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
1

Сейчас обсуждают

Китя
12:59
5080 официальная цена 999$ все остальное идет накрутка.
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Andrey Kovalchuk
12:56
5080 за 120К р.? Это просто буйная фантазия, или уже шизофазический бред, не пойму? 🤣
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Владислав Зимин
12:56
Т.е. полтора километра шуваловского в ближайшее время не достроят? Надо чтобы обязательно рядом башня Газпрома была, да?
В Санкт-Петербурге через 3 года построят путепропод возле "Латха-Центра" ценой в 20 млрд рублей
Американец
12:56
ахахах. я ее купил для перепродажи. щя санкции еще сильней будет, и я ее за 250к + продам. посмотрим как ты будешь завидовать мне, когда видяха RTX 5080 прийдёт и я ее сфотаю.
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
KALAG
12:51
А генерация кадров 40 линейки будет работать только в играх которые поддерживают её? То есть пара игр?
NVIDIA обновила драйвера и ПО: DLSS 4 Override, генерация кадров на уровне драйвера и CUDA 12.8
OgoGoLog
12:48
Да нет и не будет у него такой карты. Он местный клоун. Из сообщений ниже:
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Vadim Iljin
12:48
пекло - дикая муть !Такое мог снять только режиссёр -попаданец из средневековья либо современный с уровнем знаний плоскоземельщика
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
OgoGoLog
12:41
Завидовать фейку. Нда, Шеша, как низко ты пал. Даже ниже той ямы, что в твоём курятнике для нужд вырыта.
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Валентин Савельев
12:40
Недавно пересмотрел его, хороший фильм.
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
Герман Алексеев
12:39
А кто те предлагает?) Хоти свой 5080. А че на 90? Кишка тонка?)))
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем