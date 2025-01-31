И отсутствием Apple Intelligence, само собой.

Многие крупные американские компании в конце недели выдали свои квартальные отчёты, и Apple оказалась в их числе. По данным CNBC, внимание некоторых аналитиков было приковано к динамике выручки этого производителя смартфонов на китайском рынке, который для Apple является третьим по величине источником выручки. Уже шесть кварталов подряд китайская выручка Apple снижается, а по данным IDC, в прошлом году компания откатилась на третье место на китайском рынке смартфонов.

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Китайская выручка Apple в целом по итогам квартала сократилась в годовом сравнении на 11,1%. Генеральный директор Тим Кук (Tim Cook) не смутился подобной динамикой, и спокойно объяснил, что в целом спрос на семейство iPhone 16 в прошлом квартале был высок на рынке тех регионов, где уже предлагается комплекс функций Apple Intelligence. В Китае он будет представлен в этом году, и то только в том случае, если Apple найдёт себе локального партнёра для работы с данными китайских граждан. Поддержка китайского языка появится в Apple Intelligence в апреле, но это не значит, что сама функция станет доступна в КНР в эти же сроки.

Во-вторых, как добавил Кук, примерна половина падения выручки Apple в Китае обусловлена тем, что компания сама недооценила спрос на местном рынке, и он в четвёртом квартале оказался заметно выше. Соответственно, Apple на китайский рынок поставила меньше продукции, чем могла бы продать, и к концу квартала подошла с очень низкими товарными запасами. Разумеется, не списывает со счетов Apple и конкуренцию в лице местных производителей смартфонов. Китайский рынок Кук назвал «самым конкурентным в мире». Он также выражает надежду, что запущенная китайскими властями программа стимулирования спроса на смартфоны позволит Apple привлечь внимание местных покупателей к своей продукции. Правда, из-за более высокой стоимости модели уровня iPhone Pro под действие субсидий не попадают, но базовые вполне могут на неё рассчитывать.