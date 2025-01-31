Обнародованные характеристики флагмана это подтверждают.

Свежие утечки о характеристика Xiaomi 15 Ultra указывают на то, что аппарат получит 16 Гбайт оперативной памяти, что может поставить его на шаг впереди Galaxy S25 Ultra от Samsung. Китайский производитель готовится представить смартфон, который, по прогнозам, соответствует стандартам таких флагманов, как Pixel 9 Pro и OnePlus 13.

Прошедший год стал испытанием для Samsung: несмотря на долгосрочное доминирование в категории складных устройств, компании Honor, Xiaomi и Oppo серьёзно усилили конкуренцию, пошатнув позиции южнокорейского гиганта. Несмотря на обещания значительных обновлений в серии Galaxy S25, включая новый дизайн и улучшенные функции искусственного интеллекта на базе Snapdragon 8 Elite, конкурентная борьба только обостряется.

Согласно информации от 91mobiles, глобальная версия Xiaomi 15 Ultra будет доступна в трёх цветах — чёрном, белом и серебристом, расширяя выбор по сравнению с предшественником. Устройство оснастят 16 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт встроенного хранилища, что соответствует текущим стандартам у производителей топовых смартфонов.

Сравнивая Xiaomi 15 Ultra с Galaxy S25 Ultra, следует отметить, что последний оснащён лишь 12 Гбайт ОЗУ, а версия с 16 Гбайт доступна только на внутреннем рынке Samsung. Увеличенный объём оперативной памяти у Xiaomi позволит эффективнее справляться с многозадачностью и обеспечит более быструю обработку данных. Однако встроенное хранилище на 512 Гбайт может показаться скромным на фоне 1 Тбайт, предлагаемых Samsung.