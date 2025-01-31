И Panther Lake во второй половине текущего.

Действующее руководство Intel на сегодняшней квартальной отчётной конференции подчеркнуло, что компания по-прежнему рассчитывает начать поставки мобильных процессоров Panther Lake, чьи компоненты будут выпускаться по технологии Intel 18A, во второй половине текущего года.

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Были упомянуты и процессоры Nova Lake, которые придут им на смену в 2026 году. Об использовании того или иного техпроцесса при их производстве ничего сказано не было, но представители Intel подчеркнули, что данные чипы продолжат сочетать кристаллы собственного производства и выпускаемые силами TSMC. Судя по заявлению об улучшении структуры себестоимости с переходом на Nova Lake, нельзя будет исключать некоторых улучшений в сфере литографии. Ранее предполагалось, что кристаллы процессоров Nova Lake будут выпускаться компанией самостоятельно по технологии Intel 14A. Пока эта информация официально не подтверждена.

Временно исполняющая обязанности генерального директора Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) подчеркнула, что дальнейшее развитие бизнеса Intel будет опираться на три направления: клиентские решения и периферийные вычисления, традиционные компоненты для центров обработки данных, а также серверные решения для искусственного интеллекта. Пока почти семь из десяти клиентских процессоров относятся к продукции Intel, компания считает свои позиции достаточно прочными, и даже приветствует конкуренцию, которая заставляет её оставаться в тонусе. До конца текущего года поставки процессоров Intel для AI PC должны превысить 100 млн штук, как и планировалось ранее.