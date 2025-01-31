Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel пообещала представить процессоры Nova Lake в следующем году
И Panther Lake во второй половине текущего.

Действующее руководство Intel на сегодняшней квартальной отчётной конференции подчеркнуло, что компания по-прежнему рассчитывает начать поставки мобильных процессоров Panther Lake, чьи компоненты будут выпускаться по технологии Intel 18A, во второй половине текущего года.

Источник изображения: Intel

Были упомянуты и процессоры Nova Lake, которые придут им на смену в 2026 году. Об использовании того или иного техпроцесса при их производстве ничего сказано не было, но представители Intel подчеркнули, что данные чипы продолжат сочетать кристаллы собственного производства и выпускаемые силами TSMC. Судя по заявлению об улучшении структуры себестоимости с переходом на Nova Lake, нельзя будет исключать некоторых улучшений в сфере литографии. Ранее предполагалось, что кристаллы процессоров Nova Lake будут выпускаться компанией самостоятельно по технологии Intel 14A. Пока эта информация официально не подтверждена.

Временно исполняющая обязанности генерального директора Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) подчеркнула, что дальнейшее развитие бизнеса Intel будет опираться на три направления: клиентские решения и периферийные вычисления, традиционные компоненты для центров обработки данных, а также серверные решения для искусственного интеллекта. Пока почти семь из десяти клиентских процессоров относятся к продукции Intel, компания считает свои позиции достаточно прочными, и даже приветствует конкуренцию, которая заставляет её оставаться в тонусе. До конца текущего года поставки процессоров Intel для AI PC должны превысить 100 млн штук, как и планировалось ранее.

#intel #полупроводники #литографическое производство #panther lake #nova lake #intel 14a
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
34
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
9
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
71
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
37
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
1
Кратко о ChromeOS в 2025 году - самая недооцененная операционная система
2
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
13
ЕС запретит поставки PlayStation 5 в Россию - что происходит, и стоит ли переживать геймерам из РФ
12
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
22
Перспективы развития ветряной электрогенерации в РФ и 10 самых крупных ВЭС Росии
4

Сейчас обсуждают

Roditch
11:19
Вообще-то они запретили ещё в 2022 году. За три года ничего особо не изменилось. Им бы курс витаминов пропить, что бы мозг заработал.
ЕС запретит поставки PlayStation 5 в Россию - что происходит, и стоит ли переживать геймерам из РФ
Vorvort
11:19
https://dtf.ru/hard/3434108-igry-stanovyatsya-trebovatelnee-k-pamyati-videokart-v-vysokih-razresheniyah-16-gb-vprityk-ili-ne-hvataet
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
vlvrmn
11:17
амд норм в трассировку, джеди сурвайвор очень красив с трассировкой кста
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
vlvrmn
11:16
эээ, в днс 7900xt стоит 80к
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
NelEvg
11:15
Самые выгодные (цена за кадра) - всегда топовые вк, но они и самые дорогие по абсолютной цене. За самые массовые товары всегда переплата, потому что спрос (низкая цена) высокий. А в топе нет конкурент...
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Эдуард Кузнецов
11:07
Труд програмистов тоже что то стоит. Но покупая железо, платить за фейковый, софтовый рост производительности, то еще извпащение.
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
corsi
10:59
Метода измерения мощности? Это номинальная мощность или фактически достигнутная? А за год сколько генерируют и какой процент от теоритических цифр?
Перспективы развития ветряной электрогенерации в РФ и 10 самых крупных ВЭС Росии
Петя Втулкин
10:53
"Спасайте себя сами". Самую жуть там еще порезали.
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
Константин Богданов
10:33
У автора монитор с разрешением HD 30гц который ему ещё на 7 лет хватит. У меня уже лет 5 как монитор 4К 120гц , 4090 не везде выдаёт 120 кадров да и 5090 не уверен что выдаст. Да и брать 5090 я пока н...
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Andrey Kovalchuk
10:31
Ща сравнил спецификации 7900XTX и 4090 на techpowerup и офигел. Оказывается, 1й уделывает в гавно последнего по FP16 и FP64. Так что в любых задачах, юзающих такие расчёты (т.е. это явно не игори, а р...
RX 7900 XTX превзошла RTX 4090 в большинстве бенчмарков ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем