А ещё немного нарастило выручку.

Несомненно, квартальный отчёт Intel заслуживает внимания в целом, но одна из иллюстраций официальной презентации сразу бросается в глаза, не позволяя обойти вниманием тему злоключений контрактного подразделения Intel Foundry. Напомним, что текущая структура финансовой отчётности компании подразумевает учёт даже тех средств, которые Intel платит сама себе за выпуск собственных чипов. При этом выручка от сторонних заказчиков не обособляется, да и она в любом случае минимальна.

Источник изображения: Intel

Формально, выручка Intel Foundry в четвёртом квартале выросла на $100 млн до $4,5 млрд как последовательно, так и год к году, но гораздо интереснее следить за операционными убытками этого подразделения. В третьем квартале прошлого года они достигли впечатляющих $5,8 млрд, но по итогам четвёртого сократились до $2,3 млрд. Более того, даже в годовом сравнении компании удалось добиться улучшения показателя на $200 млн.

Вряд ли подобный успех можно приписывать временному руководству Intel, которое вступило в должность только в начале декабря, когда генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в спешном порядке выпроводили на пенсию. Его преемники дали понять, что прогресс в поисках постоянного главы компании наблюдается, но говорить о завершении процесса пока рано.