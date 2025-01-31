Так решили американские чиновники.

Если публичные высказывания американских деятелей по поводу успеха китайского стартапа DeepSeek в сфере искусственного интеллекта сочетали удивление и восхищение, то в глубине коридоров власти США они предсказуемо вызвали беспокойство и породили подозрения. В частности, как отмечает Bloomberg, американские чиновники теперь подозревают DeepSeek в получении санкционных ускорителей NVIDIA через Сингапур. По крайней мере, для обучения модели V3 китайская компания применяла более 2000 ускорителей H800, которые открыто поставлялись в КНР до осени 2023 года, но потом попали под запрет.

Источник изображения: NVIDIA

Конечно, DeepSeek могла полагаться на ранее завезённые по легальным каналам ускорители, но американские чиновники сейчас ведут расследование с целью выяснить, не были ли причастны к нелегальным поставкам ускорителей NVIDIA в Китай некие сингапурские компании. Крохотное государство в Юго-Восточной Азии обеспечивает до 20% выручки NVIDIA, но компания поясняет, что физически Сингапур получает лишь малую часть её продукции. Просто в Сингапуре зарегистрированы многие фирмы, связанные с поставками изделий NVIDIA, и счета на оплату проводятся через данную юрисдикцию.