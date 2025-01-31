И она будет применяться в ускорителях для китайского рынка.

Несмотря на все видимые нестыковки в планах NVIDIA по использованию памяти типа HBM3E в исполнении Samsung Electronics, американский заказчик, как сообщает Bloomberg, всё же сертифицировал микросхемы HBM3E этой южнокорейской марки для использования в составе своих ускорителей вычислений в декабре прошлого года. Проблема заключается в том, что проверку прошла только 8-ярусная память HBM3E, тогда как технически Samsung уже способна поставлять 12-ярусные чипы, как и конкурирующая SK hynix.

Источник изображения: Samsung Electronics

Как отмечается, 8-ярусные чипы HBM3E производства Samsung будут использоваться NVIDIA в ускорителях вычислений для китайского рынка, которые обладают более низким быстродействием. По сути, теперь все три поставщика HBM3E работают на потребности NVIDIA, но Samsung сталкивается с некоторыми техническими ограничениями. Наиболее доходным должен являться бизнес по поставкам передовых чипов для самых производительных ускорителей NVIDIA, так что контракт с Samsung вряд ли существенно поднимет выручку последней.