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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
ASUS объявила цены на GeForce RTX 5090/5080: до $3099 за топовую версию ROG Astral LC
Хуанг, ну зачем ты так?

Компания ASUS первой из производителей видеокарт раскрыла цены и модели грядущих GeForce RTX 5090 и 5080. Рекомендованная стоимость топовой модели ROG Astral LC RTX 5090 с 32 ГБ памяти GDDR7 составит $3099. Цены — рекомендованные, реальные же цены в рознице могут отличаться. Как правило, сразу после запуска розничные продавцы придерживаются рекомендованных цен, но вскоре ситуация может измениться.

ASUS подтвердила, какие модели будут соответствовать рекомендованной стоимости NVIDIA (MSRP), а какие будут стоить на 50% дороже. ROG Astral — самые дорогие модели в линейке, их цена на 40-55% выше MSRP NVIDIA. TUF Gaming — более доступная серия, а модели Prime — самые бюджетные. Интересно, что ASUS назвала цены на Prime «специальными стартовыми», хотя эти цены были известны ещё до официального анонса.

Кроме флагманской ROG Astral LC RTX 5090 за $3099, в линейке — ROG Astral RTX 5090 за $2799, TUF Gaming RTX 5090 за $1999 (стартовая цена) или $2499 (обычная цена), ROG Astral RTX 5080 за $1499, TUF Gaming RTX 5080 за $1349 и ASUS Prime RTX 5080 за $999 (стартовая цена) или $1149 (обычная цена).

#nvidia #видеокарты #asus #rtx 5090 #rtx 5080
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