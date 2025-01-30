Облачный и корпоративный сегмент ослабят спрос.

В календаре производителя жёстких дисков и твердотельных накопителей Western Digital уже завершился второй квартал 2025 фискального года, поэтому компания делает прогнозы на третий. Предыдущий отчётный период она завершила снижением выручки на 2,5% до $4,29 млрд в годовом сравнении, операционная прибыль последовательно выросла на 15% до $852 млн, а чистая прибыль увеличилась последовательно на 21% до $581 млн. Впрочем, в годовом сравнении динамика чистой прибыли хороша тем, что она хотя бы появилась, ибо за год до этого квартал завершился убытками.

Источник изображения: Western Digital

Как отмечает Reuters, в текущем квартале Western Digital рассчитывает выручить от $3,75 до $3,95 млрд, что ниже ожиданий аналитиков, рассчитывавших на $4 млрд. Удельный доход на одну акцию также не превысит $1,2 против $1,47, на которые рассчитывали аналитики. В прошлом квартале выручка компании превзошла ожидания инвесторов. Компания считает, что в текущем квартале спрос на накопители со стороны облачных и корпоративных клиентов.