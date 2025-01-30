Под запрет попадут даже поставки ускорителей H20.

Агентству Bloomberg стало известно, что витавшую в американских коридорах власти ещё при Байдене идею усиления санкций на поставку ускорителей вычислений в Китай готова подхватить новая администрация США. Уже при Трампе возобновилось обсуждение необходимости распространить экспортные ограничения на поставки в Китай ускорителей NVIDIA H20, которые были созданы компанией после двух этапов ужесточения требований со стороны властей США к началу прошлого года.

Источник изображения: NVIDIA

На первом этапе NVIDIA пришлось переделать H100 в H800, но поставлять такие ускорители в Китай компания смогла только до осени 2023 года, после пришлось выпускать ещё менее производительные H20. В уходящем месяце руководство NVIDIA уже выразило своё недовольство текущей санкционной политикой властей США в отношении Китая. Впрочем, не факт, что санкции в итоге распространятся на H20, поскольку обсуждение имеет предварительный характер.