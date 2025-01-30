Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Соратники Трампа могут ещё сильнее ограничить экспорт чипов NVIDIA в Китай
Под запрет попадут даже поставки ускорителей H20.

Агентству Bloomberg стало известно, что витавшую в американских коридорах власти ещё при Байдене идею усиления санкций на поставку ускорителей вычислений в Китай готова подхватить новая администрация США. Уже при Трампе возобновилось обсуждение необходимости распространить экспортные ограничения на поставки в Китай ускорителей NVIDIA H20, которые были созданы компанией после двух этапов ужесточения требований со стороны властей США к началу прошлого года.

Источник изображения: NVIDIA

На первом этапе NVIDIA пришлось переделать H100 в H800, но поставлять такие ускорители в Китай компания смогла только до осени 2023 года, после пришлось выпускать ещё менее производительные H20. В уходящем месяце руководство NVIDIA уже выразило своё недовольство текущей санкционной политикой властей США в отношении Китая. Впрочем, не факт, что санкции в итоге распространятся на H20, поскольку обсуждение имеет предварительный характер.

#nvidia #сша #китай #санкции #h20
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои размышления о вселенной С.Т.А.Л.К.Е.Р.а в свете выхода фильма S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone
8
О запрете PlayStation 5 и Xbox series на территории России - новый пакет санкций
15
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
42
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
61
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
+
О светодиодных лампах - кривая сборка, использование разных светодиодов и немножко экономики
14
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
279
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
3
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
10
ЕС запретит поставки PlayStation 5 в Россию - что происходит, и стоит ли переживать геймерам из РФ
10

Сейчас обсуждают

PanzerK
12:30
В 2D у данных карт я как-то не интересовался, но по ощущениям в ОС с ней проблем не было. Может путаете с SiS 6125 путаете, хотя и к ней у меня особых претензий не было. Но это всё я тестировал в пар...
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
komatoz2000
12:29
"нет денег" - пишется короче :). ИМХО
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
dimkahon
12:27
GeForce 2 GTS для него потолок. А вон, уже ответили
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
PanzerK
12:26
Вопрос в том что у вас есть, ну и смотреть версию AGP на плате, отсюда и плясать. А так Voodoo вплоть до 5, либо нвидя вплоть GeForce 2, из ати - радеон 7500 потолок.
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
Дмитрий Мальцев
12:23
Чтобы эта таратайка худо-бедно ехала 400-500 км без подзарядки, там надо поставить батарейку под тонну весом. То есть в грязь на ней лучше не соваться - утонет. Игрушка для богатых, не более.
Audi представила экстремальный Q6 e-tron offroad, но пускать проект в серию пока не спешит
Johan_888
12:16
Зачем нападать, половина Гренландии хочет в штаты.
Глава Евросовета заявил о намерениях ЕС защищать территориальную целостность Дании
sexsexseven
12:16
Может тебе действительно нужна помощь?
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
REY_B_
12:14
В юрском периоде, 65 миллионов лет назад, СО2 в атмосфере было в 100 раз больше. В 100 раз!!!! А сейчас идёт Ледниковый Период. 2 миллиона уже идёт. При нём тепло быть не может в принципе. Нынешнему п...
Учёные выяснили, что скорость нагрева океанов на Земле за последние 40 лет увеличилась на 400%
ExtenZ
12:13
а теперь вопрос есть pentium II 400 что лучше на нем ставить (в плане видеокарты) ?
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
Сергей Шаманаев
12:13
Бесплатные 10 соток и такой дом решат многие проблемы в Казахстане, кроме монополии заинтересованного рынка недвижимости
Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем