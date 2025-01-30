И рассчитывает вернуться к росту объёмов реализации продукции.

Как известно с начала месяца, прошлый год Tesla завершила первым в её истории снижением объёмов реализации электромобилей, хотя падение и ограничилось одним процентом. Сегодня стало известно, что выручка компании от реализации электромобилей сократилась на 6% до $77,7 млрд, хотя общая выручка и выросла на 1% до $97,7 млрд. Операционная прибыль упала на 20% до $7,1 млрд, чистая прибыль сократилась по итогам года на 53 или 23 %, в зависимости от методики расчёта. Как поясняет Electrek, на квартальной отчётной конференции представители Tesla выразили надежду на возвращение бизнеса к росту в этом году.

Источник изображения: Tesla

Перелому будут способствовать не только долгожданное начало распространения полноценной версии FSD в США, но и появление более доступных моделей, выпуск которых будет налажен в текущем полугодии. Выручка компании от реализации автопилота FSD, по мнению представителей Tesla, будет стремительно расти в последующие три года.