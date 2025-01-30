Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla начнёт выпуск более доступных электромобилей в этом полугодии
И рассчитывает вернуться к росту объёмов реализации продукции.

Как известно с начала месяца, прошлый год Tesla завершила первым в её истории снижением объёмов реализации электромобилей, хотя падение и ограничилось одним процентом. Сегодня стало известно, что выручка компании от реализации электромобилей сократилась на 6% до $77,7 млрд, хотя общая выручка и выросла на 1% до $97,7 млрд. Операционная прибыль упала на 20% до $7,1 млрд, чистая прибыль сократилась по итогам года на 53 или 23 %, в зависимости от методики расчёта. Как поясняет Electrek, на квартальной отчётной конференции представители Tesla выразили надежду на возвращение бизнеса к росту в этом году.

Источник изображения: Tesla

Перелому будут способствовать не только долгожданное начало распространения полноценной версии FSD в США, но и появление более доступных моделей, выпуск которых будет налажен в текущем полугодии. Выручка компании от реализации автопилота FSD, по мнению представителей Tesla, будет стремительно расти в последующие три года.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #tesla fsd
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои размышления о вселенной С.Т.А.Л.К.Е.Р.а в свете выхода фильма S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone
8
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Январь)
68
О запрете PlayStation 5 и Xbox series на территории России - новый пакет санкций
14
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
42
О светодиодных лампах - кривая сборка, использование разных светодиодов и немножко экономики
14
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
47
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
217
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
2
ЕС запретит поставки PlayStation 5 в Россию - что происходит, и стоит ли переживать геймерам из РФ
10

Сейчас обсуждают

Дмитрий
09:28
радик 580 вечен
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
Александр
09:23
«Илон скоро отправится в путь. Будем надеяться, что все будут в безопасности. Удачи, Илон!», — написал президент США. Из этой фразы можно сделать вывод: Илон полетит лично. У его кораблей проблемы с ...
Власти Казахстана запрещают экспорт топлива и одновременно планируют отпустить на него цены
newceyre
09:22
По этой же причине #1 местные нищенки до сих пор на 1060 сидят
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
Чatо -- Боt
09:22
А может и не получить.
Украина может получить до 90 зенитных ракет для комплексов Patriot со складов в Израиле
Andrey Kovalchuk
09:20
"Увидеть новую карту AMD в верхней части этой ценовой категории - тревожная перспектива." А что тут тревожного, я не понял? Она при такой цене будет абсолютно неконкурентноспособна и её никто брать не...
Болгарский ритейлер заявил, что AMD планировала выпустить RX 9070 XT 23 января за 900 долларов
Александр Рязанцев
09:16
Интел превращается в нвидиа. Что там косяки, что тут.
В XDA назвали 5 причин не покупать процессоры Intel Core Ultra
[IRanPast]
09:13
Упоротый, DeepSeek (алибаба) работает быстрее на 7900 хтх, зелень там отдыхает. Как же ты так обосрался? Ну, впрочем, как и всегда...
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
si-cat
09:12
Это они с неграми воевать на этой кастрюле собрались ?
DLSS Swapper получил значительное обновление, теперь в нем есть возможность замены FSR 3.1 и XeSS
tunderklep
09:11
Интересно тут только одно - почему у автора такое наплевательское отношение к дизайну и художественному качеству... Графика может быть очень простой, но художественно выдающейся, как например Darkest ...
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
Николай Камаев
09:09
Манфордом Торондо попахивает: "Мозг человека свят!"))
UBTech начинает массовые поставки человекоподобных роботов на промышленные предприятия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем