Но только в том случае, если они оплатили доступ полностью.

Кажущийся сейчас стандартным для автопроизводителей подход к непрерывному обновлению управляющего программного обеспечения одной из первых реализовала именно компания Tesla. Она рассчитывала, что сможет реализовать полноценный автопилот (FSD) без надзора со стороны человека на всех своих электромобилях, выпущенных с осени 2016 года, путём планомерного совершенствования программного обеспечения. К осени прошлого года глава компании Илон Маск (Elon Musk) был вынужден признать, что для достижения этой цели придётся заменить бортовые компьютеры поколения HW3 на более современные, иначе необходимый уровень безопасности не будет обеспечен, да и на параллельное обновление двух аппаратных платформ придётся тратить слишком много усилий.

Источник изображения: Tesla

Как сообщает Electrek, во время недавней квартальной конференции представители Tesla попытались было пояснить, что компания всё ещё пытается реализовать поддержку FSD для электромобилей, оснащённых оборудованием поколения HW3, устанавливаемым до января 2023 года, но Илон Маск заявил, что видит решение проблемы иначе. По его словам, разумнее будет установить новые бортовые компьютеры на те машины, владельцы которых оплатили опцию FSD, причём эту модернизацию компания будет проводить за свой счёт. На определённых этапах данная опция стоила до $15 000, поэтому подобная уступка со стороны Tesla выглядит справедливой.

Нюанс заключается в том, что серийный вариант оборудования HW4 рассчитан на электромобили нового поколения, его нельзя без сложной адаптации установить в машины, выпущенные до января 2023 года. По всей видимости, Tesla предложит адаптированный комплект оборудования, который будет использоваться для аппаратной модернизации её электромобилей в фирменных сервисах.