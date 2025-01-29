Но в большей степени рассчитывают на сотрудничество с США.

Премьер-министр Тайваня Чжо Жунтай (Cho Jung-tai), как отмечает Reuters, высказался о готовности властей острова предложить меры поддержки местной полупроводниковой отрасли в случае появления угрозы для неё со стороны таможенных тарифов, вводимых в США президентом Дональдом Трампом (Donald Trump). При этом однозначных сигналов в пользу реалистичности таких шагов правительство Тайваня пока не видит, но пристально следит за ситуацией буквально в ежедневном режиме.

Источник изображения: Micron Technology

Власти Тайваня настроены на расширение сотрудничества с США при одновременном сохранении за островом лидирующих позиций в сфере литографического производства. Профицит внешнеторгового баланса между Тайванем и США по итогам прошлого года увеличился на 83% и достиг рекордных $111,4 млрд. Это говорит о том, что США больше закупают тайваньских товаров, чем поставляют своих на остров. Профицит увеличивается на фоне потребности американских компаний в полупроводниковой продукции тайваньского производства.