Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Тайваня готовы предложить поддержку местной полупроводниковой промышленности в случае повышения пошлин Трампом
Но в большей степени рассчитывают на сотрудничество с США.

Премьер-министр Тайваня Чжо Жунтай (Cho Jung-tai), как отмечает Reuters, высказался о готовности властей острова предложить меры поддержки местной полупроводниковой отрасли в случае появления угрозы для неё со стороны таможенных тарифов, вводимых в США президентом Дональдом Трампом (Donald Trump). При этом однозначных сигналов в пользу реалистичности таких шагов правительство Тайваня пока не видит, но пристально следит за ситуацией буквально в ежедневном режиме.

Источник изображения: Micron Technology

Власти Тайваня настроены на расширение сотрудничества с США при одновременном сохранении за островом лидирующих позиций в сфере литографического производства. Профицит внешнеторгового баланса между Тайванем и США по итогам прошлого года увеличился на 83% и достиг рекордных $111,4 млрд. Это говорит о том, что США больше закупают тайваньских товаров, чем поставляют своих на остров. Профицит увеличивается на фоне потребности американских компаний в полупроводниковой продукции тайваньского производства.

#полупроводники #тайвань #дональд трамп #таможенные пошлины
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои размышления о вселенной С.Т.А.Л.К.Е.Р.а в свете выхода фильма S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone
7
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Январь)
52
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
110
О светодиодных лампах - кривая сборка, использование разных светодиодов и немножко экономики
13
О запрете PlayStation 5 и Xbox series на территории России - новый пакет санкций
6
Китайский чат-бот DeepSeek не уступает ChatGPT, а в некоторых сценариях и превосходит
14
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
+
Об офисе Фила Спенсера – источнике информации и слухов
1
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
17

Сейчас обсуждают

Alex PAW
12:08
ага... как в игре - кнопку нажал - появился завод! %)
Трамп подписал указ о создании национальной системы ПРО «Железный купол»
Макс Холод
12:08
Запомните, когда вспоминаете чистую производительность, упоминайте, что новые карты хуже 7900хтх, но когда дело касается ртх, не упоминайте, что в новой серии ртх выйдет на уровень нвидиа, упоминайте ...
Энтузиасты изучили библиотеку AMD FSR 4, подтвердив совместимость только с видеокартами RDNA 4
Chihonya
12:06
какой ужас, с Лехой все, развод?
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
ИСКАНДЕР
12:05
Угу, а когда после первого же использования у военных экран растрескается, они просто возьмут новый и так без конца! Да это же Эльдорадо для продаж консолей! Мало того, военным некогда будет управлять...
США приостановили программы поддержки для беженцев из Украины
Маэстро
12:04
У него даже справка есть.
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Ренбокот
12:04
только Хуанг смог продавать ухудшение графики так, что многие (плохо видящие) остались довольны )))
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Andrey Kovalchuk
11:58
Не, 5060Ti 16G могла бы быть норм мудэлью, если забыть про дополнительный слой чипов памяти на спинке платы, который лично меня дико напрягает (с точки зрения надёжности, в том числе как это всё охлаж...
NVIDIA выпустит две версии RTX 5060 Ti с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти
PanzerK
11:55
Ничего не переключалось и не настраивалось. Работает уже больше года данная плата в такой конфигурации. А север на обеих платах греется шо дурной.
Сравнение памяти DDR2-800 и DDR3-1333 на примере интегрированной графики Intel GMA X4500
Chihonya
11:53
Авизофилия?
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
chumba2
11:50
Ты нас тоже угнетать будешь ?? мы хорошие его эго.А он, брр.все жрет дошики ,а ночью орет Зависимости,чертовы зависимости и машет руками.Спать не дает вообще.мы страдаем потому
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем