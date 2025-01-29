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Новости Hardware Алексей Сычёв
Доля Китая в выручке ASML просела до 27%, на первое место вышли США
Санкции против Китая и субсидии в США дают о себе знать.

Сезон квартальной отчётности в январе предсказуемо смещён к концу месяца, его продолжает ASML — крупнейший в мире поставщик литографических сканеров, необходимых для производства полупроводниковых чипов. По данным Bloomberg, вызванное публикацией квартального отчёта ASML воодушевление инвесторов позволило акциям компании отыграть недавнее падение, спровоцированное успехами китайской DeepSeek в создании производительных языковых моделей с умеренными материальными затратами.

Источник изображения: ASML

В прошлом квартале ASML получила заказов на сумму более 7 млрд евро, что заметно выше ожидаемых 3,5 или 4 млрд евро, по разным оценкам. Выручка и чистая прибыль тоже выросли, до 9,26 и 2,69 млрд евро соответственно. Примечательно, что портфель заказов ASML на поставку оборудования последовательно вырос в 2,7 раза. Передовые EUV-сканеры формировали до 3 млрд евро заказов в прошлом квартале, а ещё компании удалось признать выручку от поставки двух самых современных систем типа High-NA EUV, которые будут нужны её клиентам для выпуска 1,4-нм и более совершенных чипов.

На протяжении пяти предыдущих кварталов Китай оставался для ASML главным источником выручки, но в минувшем на первое место вышли США, а доля КНР в совокупной выручке компании опустилась до 27% или 1,9 млрд евро. По словам руководства, по итогам текущего года этот показатель опустится до 20%. По итогам этого года выручка ASML должна расположиться в диапазоне от 30 до 35 млрд евро.

#аналитика #полупроводники #финансы #литографическое производство #asml
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