Правильнее сказать, что произойдут кадровые перестановки.

По информации Bloomberg, с первого апреля корпорация Sony Group назначает на пост генерального директора Хироки Тотоки (Hiroki Totoki), который уже давно работает в должности финансового директора. Более того, пару лет назад Тотоки начал совмещать должности операционного директора и президента корпорации.

Источник изображения: Sony

Действующий генеральный директор Кэнитиро Ёсида (Kenichiro Yoshida) перейдёт на пост председателя совета директоров с первого апреля. Под его началом Хироки Тотоки, как ожидается, продолжит укреплять позиции Sony на рынке цифрового контента. Именно он в прошлом году позволил нарастить операционную прибыль по итогам третьего квартала на 76% в условиях слабого спроса на датчики изображений для смартфонов. Инвесторы новости о грядущем назначении восприняли позитивно, курс акций Sony на торгах в среду вырос на 4,7%.