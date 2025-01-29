Пора серьёзно заняться руководством Arm China.

В силу юридических и политических причин интересы британского холдинга Arm в Китае представляет совместное предприятие Arm China, за контроль над которым в 2020 году развернулась настоящая битва между уволенным генеральным директором Алленом Ву (Allen Wu) и головным британским холдингом. Последний, как известно, специализируется на разработке процессорных архитектур, а величина китайского рынка позволяет говорить о важности региона для бизнеса Arm. Как отмечает Bloomberg, после завершения новогодних каникул в Китае совет директоров Arm China может назначить нового генерального директора.

Источник изображения: Arm

Им должен стать выходец из китайского разработчика чипов Rockchip Electronics — Чэнь Фэн (Chen Feng), который сменит на посту генерального директора Arm China двух предшественников, назначенных в 2022 году, но совмещающих эту должность с другой деятельностью. Сопутствующие интересы, как отмечаются, мешают Лю Жэньчэню (Liu Renchen) и Эрику Чэню (Eric Chen) в полной мере служить интересам Arm China. Новый руководитель этого СП, кроме того, должен будет столкнуться как с ростом интереса клиентов к теме искусственного интеллекта, так и с усилением давления на Китай со стороны США.