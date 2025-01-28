Либо не в Индии, но точно первый по меркам страны.

Как сообщает Mint, на мероприятии ВЭФ в Давосе индийский министр Ашвини Ваишнав (Ashwini Vaishnaw) пообещал, что поставки первого 28-нм чипа местного производства начнутся в Индии до конца текущего года. Впрочем, толковать слова чиновника можно двояко, поскольку он упоминал только клеймо «сделано в Индии», не привязывая конкретные индийские производственные мощности к возможности выпуска подобных процессоров.

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По некоторым данным, собственные предприятия, позволяющие наладить выпуск 28-нм чипов, на территории Индии появятся только к 2026 году, а потому на первых порах разработанные в Индии процессоры могут запросто импортироваться с Тайваня, например. Какой чип первым из разработанных в Индии освоит 28-нм техпроцесс, не уточняется, но речь может идти о процессоре Shakti с архитектурой RISC-V, который будет применяться в системах автоматизации автомобильного и железнодорожного транспорта, выпускаемого на территории страны. Власти также намерены на следующем этапе развития индийской полупроводниковой отрасли способствовать расширению производства материалов и оборудования, необходимых для выпуска чипов. Деятельность разработчиков также будет поддерживаться правительством, включая создателей систем искусственного интеллекта.