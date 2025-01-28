Под нажимом тарифной политики Трампа.

Приход к власти в США Дональда Трампа (Donald Trump) с его неизменной антикитайской риторикой, по мнению некоторых участников рынка, вызовет неизбежный переезд некоторых компаний за пределы Китая, и Таиланд уже начал принимать подобных «переселенцев». По словам представителей компании WHA Corp, как отмечает Bloomberg, этот крупнейший застройщик коммерческой недвижимости в Таиланде за первые девять месяцев прошлого года увеличил свою чистую прибыль на 55%. В прошлом году власти страны получили заявки на развитие бизнеса на её территории на общую сумму $33 млрд, что является рекордным значением с 2014 года и превосходит результат 2023 года на 35%.

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В этом году WHA рассчитывает на рост собственной выручки на 39% до $590 млн, поскольку тарифная политика США при Дональде Трампе наверняка будет вынуждать компании переносить производство из Китая в соседние государства. Не факт, однако, что поставки чипов из других стран Юго-Восточной Азии в США будут заметно более выгодными для переноса производства в тот же Таиланд, поскольку для Дональда Трампа ключевой задачей является концентрация предприятий на территории США. Власти Таиланда также будут привлекать иностранных инвесторов особыми условиями переноса предприятий в свою страну.