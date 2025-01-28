Вся сила в куртках?

Успехи китайской компании DeepSeek в создании эффективной языковой модели R1 с использованием куда меньших вычислительных ресурсов и сумм по сравнению с разработками OpenAI вызвали обвал на западных фондовых рынках и в Японии. Компания NVIDIA, чью капитализацию на протяжении двух последних лет почти непрерывно наращивал тезис о незаменимости используемых ею вычислительных компонентов, за день потеряла около $600 млрд в этом абстрактном показателе, так излюбленном любителями рейтинговых заголовков.

Соответственно, как отмечает Bloomberg, сам основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) в моменте условно стал беднее на $20,1 млрд, потеряв примерно 20% своего благосостояния, преимущественно определяемого принадлежащими ему акциями компании.

Источник изображения: NVIDIA

Основатель Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison), который вышел из тени после прихода к власти в США Дональда Трампа (Donald Trump) благодаря участию данной компании в построении инфраструктуры для ИИ-проекта Stargate, потерял около $22,6 млрд или 12% своего благосостояния. Основатель Dell Майкл Делл условно лишился около $13 млрд. В общей сложности, в списке миллиардеров Bloomberg из числа представителей технологической отрасли совокупные потери составили $94 млрд. На них пришлось примерно 85% падения данного индекса. Пятьсот богатейших людей мира по версии Bloomberg начали неделю с сокращения своего совокупного благосостояния на $108 млрд.