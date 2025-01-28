И у неё должно быть достаточно соперников.

Как сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) продолжает готовить почву для сделки TikTok с американскими компаниями, которая позволит социальной сети продолжить работу в США. У сторон есть менее 75 дней на завершение переговоров, поскольку после TikTok откажется в стране под запретом, если не удовлетворит требования американского закона, принятого в апреле прошлого года.

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По словам Трампа, Microsoft ведёт переговоры о покупке американского бизнеса TikTok, и в целом президент США хотел бы видеть активное соперничество претендентов на получение контроля над этими активами. Американский стартап Perplexity AI предлагает с использованием средств сторонних инвесторов осуществить слияние с американским бизнесом TikTok, но китайская сторона при этом сохранит контроль над ключевым рекомендационным алгоритмом. Совместное предприятие Perplexity AI и TikTok в дальнейшем подготовится к IPO, по итогам которого половина его акций отойдёт американскому правительству.

Напомним, что попытки «приземлить» TikTok в США предпринимались Трампом ещё в свой первый президентский срок в 2020 году, но дело не было доведено до конца из-за ухода Трампа с соответствующего поста.