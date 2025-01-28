Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дональд Трамп заявил, что Microsoft опять вовлечена в переговоры о покупке TikTok
И у неё должно быть достаточно соперников.

Как сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) продолжает готовить почву для сделки TikTok с американскими компаниями, которая позволит социальной сети продолжить работу в США. У сторон есть менее 75 дней на завершение переговоров, поскольку после TikTok откажется в стране под запретом, если не удовлетворит требования американского закона, принятого в апреле прошлого года.

Источник изображения: Unsplash, Alexander Shatov

По словам Трампа, Microsoft ведёт переговоры о покупке американского бизнеса TikTok, и в целом президент США хотел бы видеть активное соперничество претендентов на получение контроля над этими активами. Американский стартап Perplexity AI предлагает с использованием средств сторонних инвесторов осуществить слияние с американским бизнесом TikTok, но китайская сторона при этом сохранит контроль над ключевым рекомендационным алгоритмом. Совместное предприятие Perplexity AI и TikTok в дальнейшем подготовится к IPO, по итогам которого половина его акций отойдёт американскому правительству.

Напомним, что попытки «приземлить» TikTok в США предпринимались Трампом ещё в свой первый президентский срок в 2020 году, но дело не было доведено до конца из-за ухода Трампа с соответствующего поста.

#microsoft #дональд трамп #tiktok #запрет tiktok
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
39
Китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 конкурирует с транспортными самолетами Airbus и Boeing
6
Итоги гоночного уик-энда 25-26 января
+
Microsoft Copilot в Офис 365 встречайте новую - старую надоедливую «Клиппи» из нулевых
6
Китайский чат-бот DeepSeek не уступает ChatGPT, а в некоторых сценариях и превосходит
7
Об офисе Фила Спенсера – источнике информации и слухов
1

Сейчас обсуждают

Dead Sale
09:07
Очень интересная новость, учитывая, что лично я играл в дисхоноред с удовольствием, а скайрим не зацепил ничем и никак, и играть в него не собираюсь. А вот перепройти года через 1,5-2 дисхоноред, это ...
Бывший дизайнер Arkane раскрыл причину закрытия Dishonored
Алексей Агеев
09:06
А на кой тут БП на 600вт? 500 можно было б взять, Ещё бы осталось. Башню можно было проще взять. Я бы разбил один ссд на два, я из тех кто под Винду делает о дельный ссд.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
Chihonya
08:56
Может теперь не опой к геймерам повернется)))
Китайский чат-бот DeepSeek не уступает ChatGPT, а в некоторых сценариях и превосходит
vl
08:34
Ерунду ты , как всегда, несёшь, экспорт газа выгоден был всем, Европе и СССР в том числе.
Президент Польши призвал к демонтажу «Северных потоков»
stellsnake
08:33
Может отказаться. А может не отказаться. А может завтра будет снег. А может ветер. Ещё одна высосанная из члена новость. Если не будет крутых эксклюзивов то и консоли от сони ни кто не будет покупать,...
Moon Studios: Sony может отказаться от выпуска эксклюзивных игр для PlayStation
Яков Рудев
08:15
В оригинале новости 589 миллиардов долларов падения капитализации. А у вас 400 миллионов. Вы статьи с нейросетью пишите?
Успех китайского аналога ChatGPT негативно повлиял на стоимость акций Nvidia
Konstantin
07:33
Статья рекламная.
В Европарламенте призвали запретить российский хит «Сигма Бой»
Такой то
07:28
"Большинство пород мелких собак действительно любят полаять от души. Может хозяевам это и приятно, но окружающим - вовсе нет. Здесь авторы высказывают предположения, что собаки лают со страху, а также...
В Латвии зафиксировали повреждение оптоволоконного подводного кабеля, связывающего страну с Швецией
Ezdiumno ru
07:18
Китай вылез из коротких штанишек и в авиации...
На фотографиях китайского истребителя J-XDS обнаружены подвижные законцовки крыла
Hen Burton
07:11
7600x3d берешь и балдеешь, на флагман адекватная цена через полгода не раньше
Ryzen 7 9800X3D появился в продаже у нескольких розничных продавцов по цене ниже стандартной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем