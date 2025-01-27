Apple такое точно не надо.

Intel представила новые модульные стандарты для ноутбуков и мини-ПК, направленные на повышение их ремонтопригодности. Компания разработала стандартизированные размеры для сверхкомпактных материнских плат и модулей ввода-вывода, что позволит пользователям обновлять отдельные компоненты, будь это материнская плата, порты USB-C и Thunderbolt, без замены всего устройства. Инновация поможет снизить стоимость апгрейда и уменьшить количество отходов электроники.

Intel также предлагает увеличить показатель модульности для мини-ПК. Компания представила уникальную концепцию 5-литрового корпуса с направляющими, облегчающими замену процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

В отличие от нишевых модульных ноутбуков от Framework и MNT, предложение Intel потенциально может создать рынок, аналогичный рынку комплектующих для настольных ПК, где пользователи смогут выбирать компоненты от разных производителей. Однако пока неясно, поддержит ли индустрия единый стандарт.

Широкое принятие модульных стандартов не только снизит затраты и количество отходов, но и станет победой для сторонников «Права на ремонт» — движения, которое выступает против ограничений на ремонт и обслуживание устройств пользователями или сторонними компаниями. Оно и понятно: в последнее время всё больше пользователей жалуются на невозможность апгрейда оперативной памяти и SSD в новых моделях ноутбуков.