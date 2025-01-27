Пропадают хлопоты, остановлен бег.

Китайская промышленность сейчас готова активно разрабатывать человекоподобных роботов, и новые игроки на рынке появляются примерно с той же скоростью, что и производители электромобилей некоторое время назад. Обладающая более чем десятилетним опытом в этой сфере компания UBTech Robotics в интервью South China Morning Post устами своего директора бренда Майкла Тама (Michael Tam) заявила, что начнёт массовые поставки человекоподобных роботов промышленного применения к концу текущего года. По крайней мере, семейство роботов Walker S разойдётся среди клиентов тиражом от 500 до 1000 штук сразу в двух поколениях, причём роботы второго поколения составят до 60% данной партии. В текущем году UBTech рассчитывает представить и человекоподобного робота Walker S3, относящегося к третьему поколению.

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С каждым поколением роботов UBTech намеревается улучшать характеристики и снижать их массу. Ориентация на промышленный сектор вполне понятна, поскольку она позволяет быстрее обучить роботов в более предсказуемой среде предприятий по сравнению с домашним применением. Во-вторых, внедрение роботов на производстве в первоочередном порядке позволяет сократить дефицит рабочих ресурсов. В перспективе, однако, UBTech готова предложить человекоподобных роботов, которые будут использоваться буквально «в каждом доме».

UBTech уже испытывает человекоподобных роботов на автосборочных предприятиях в Китае, где они выполняют примитивные операции типа переноски грузов, но готовится внедрить их и на предприятиях Foxconn по сборке электроники, что потребует значительно больших усилий с точки зрения настройки. Как и многие конкуренты, пока UBTech работает себе в убыток, по итогам прошлого года он составил $70,5 млн.