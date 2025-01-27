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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
За пять дней Tesla успела принять не менее 60 000 заказов на обновлённую Model Y
Речь идёт о китайском рынке.

Китайское представительство Tesla отличается более высокой активностью в средствах массовой информации и социальных сетях, поэтому изданию CnEVPost удалось опубликовать несколько снимков, демонстрирующих интерес китайских покупателей к выставочным образцам обновлённого кроссовера Model Y, заказы на который уже начали приниматься, а поставки товарных машин начнутся в марте.

Источник изображения: Tesla, Weibo

Из сторонних источников стало известно, что за первые пять дней с момента начала приёма заказов на рестайлинговый вариант Tesla Model Y их количество превысило 60 000 штук и приблизиться к 70 000, по другим данным. Это неплохой результат для весьма конкурентного китайского рынка, который является крупнейшим в мире. Отмечается, что в создании рестайлинговой версии Model Y приняли участие китайские специалисты Tesla. По крайней мере, они поработали над интерьером и экстерьером машины. Это объясняет некоторую схожесть новой Tesla Model Y в дизайне как внешней части, так и салона. Очевидно, обновление было призвано приблизить самую продаваемую модель Tesla к запросам китайской публики, и первые итоги приёма заказов позволяют предположить, что это сделать удалось.

#китай #tesla #электромобили #tesla model y
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