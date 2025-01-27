Часть из них работает на водороде, но недолго.

Чужая беда может стать для кого-то возможностью прорекламировать собственные услуги или товары. Корпорация General Motors, как отмечает Electrek, использовала ситуацию с разрушительными пожарами в Калифорнии, чтобы напомнить о своих решениях в сфере альтернативной энергетики, которые можно применять в условиях отсутствия доступа к стационарным электросетям.

Источник изображения: GM

Компания поставила в пострадавший от пожаров штат три свои мобильные зарядные станции Hydrotec, которые вырабатывают электроэнергию (до 100 кВт в пике) из хранящегося в баллонах под большим давлением водорода. Если судить по армейской модификации, такая зарядная станция способна выдавать постоянный ток с напряжением от 465 до 750 вольт, но запасы водорода на борту не так велики, их хватит всего для выработки 15 кВт‧ч электроэнергии. Легковому электромобилю такого запаса энергии не хватит даже для преодоления 100 км пути.

Впрочем, такие установки существуют и в более мощных модификациях, а ещё GM немного прикрыла глаза на «зелёную повестку», предложив пострадавшим от пожаров жителям Калифорнии парочку мобильных зарядных станций, представляющих собой генераторы, работающие на пропане, и одну на биотопливе. Последняя уже способна скоростным способом зарядить пять электромобилей, и в условиях разрухи является неплохой альтернативой стационарным зарядным пунктам.