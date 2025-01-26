За неполный год присутствия на рынке.

Похоже, основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) всей своей публичной активностью стремится доказать, что поздний выход на весьма конкурентный китайский рынок электромобилей может быть коммерчески успешным, хотя для самой компании этот бизнес пока остаётся убыточным. Как сообщает CnEVPost, во время трансляции в эти выходные Лэй Цзюнь продемонстрировал способность электромобиля SU7 в автоматическом режиме передвигаться с одного парковочного места на другое. Попутно он заявил, что с момента начала поставок весной прошлого года Xiaomi удалось отгрузить более 150 000 электромобилей SU7.

Источник изображения: CnEVPost

По состоянию на 31 декабря прошлого года данное значение достигало 135 000 электромобилей, а всего в этом году Xiaomi рассчитывает поставить на рынок 300 000 машин, причём с учётом второй модели — электрического кроссовера YU7, который поступит в продажу ближе к середине текущего года. По косвенным данным, за прошлый год Xiaomi поставила клиентам 139 547 электромобилей SU7. В марте компания начнёт предлагать покупателям седаны в новой свекольной окраске, доплата за которую составит максимальные среди всех оттенков $1230. Сроки ожидания заказываемых электромобилей SU7 по-прежнему достигают пяти месяцев, что говорит о сохранении высокого спроса при ограниченности производственных мощностей компании.