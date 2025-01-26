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Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики считают, что из-за санкций выручка ASML в этом году не оправдает собственных ожиданий компании
Но ситуацию могут исправить заказы TSMC.

На следующей неделе с квартальным отчётом выступит нидерландская компания ASML — крупнейший поставщик литографических сканеров в мире, необходимых для производства чипов. Анализ тенденций, затрагивающих бизнес компании, позволит во многом определить картину состояния всей полупроводниковой отрасли. Как отмечает Bloomberg, пока аналитики рассчитывают на получение компанией ASML по итогам текущего года выручки в размере 33,2 млрд евро в среднем, что ниже суммы, заложенной производителем в собственный прогноз.

Источник изображения: ASML

Дело в том, что санкции США ограничат объёмы поставок продукции ASML в Китай, а они на определённом этапе формировали до половины выручки компании. В текущем году их доля опустится до 20%. Кроме того, у крупного клиента ASML в лице Intel возникли серьёзные финансовые проблемы, и сложно утверждать, будет ли новое руководство корпорации поддерживать прежний курс на высокие темпы модернизации используемого оборудования. Samsung своё контрактное подразделение, по слухам, в этом году будет финансировать значительно слабее, что также не пойдёт на пользу ASML. Конкурирующая SK hynix свои капитальные затраты увеличит лишь незначительно по сравнению с прошлым годом, что не сможет компенсировать просадку выручки ASML на других направлениях.

Впрочем, у ASML есть и поводы для надежды на лучшее. Компания TSMC свои капитальные затраты готова увеличить почти на треть, а она является крупным клиентом нидерландского поставщика оборудования. Скорее всего, в долгосрочной перспективе ASML удастся обеспечить ежегодный рост доходов в среднем на 16% в оставшееся до конца десятилетия время.

#аналитика #полупроводники #финансы #литографическое производство #asml
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