Теперь у китайской стороны появилась дополнительная мотивация ускоряться.

На этой неделе стало известно о проекте Stargate, который планирует направить в ближайшие четыре года, которые отведены Дональду Трампу (Donald Trump) на посту президента США, на развитие национальной инфраструктуры искусственного интеллекта около $500 млрд с привлечением частного капитала, включая зарубежный из Японии и ОАЭ. Опрошенные South China Morning Post аналитики считают, что Китай не будет сбавлять темпов расширения собственной вычислительной инфраструктуры, и это позволит ему сократить отставание от США даже с учётом запуска проекта Stargate.

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По крайней мере, так считают аналитики Omdia, при текущих темпах экспансии китайской вычислительной инфраструктуры сокращение разрыва вполне вероятно, даже с учётом реализации инициативы Stargate. В середине прошлого года в Китае насчитывалось около 250 передовых вычислительных центров, которые либо действовали, либо были близки к вводу в эксплуатацию. В 2023 году совокупная производительность китайских центров обработки данных достигала 230 эксафлопс, отставая от США, но представляя вполне серьёзный ресурс для реализации амбиций Китая в сфере искусственного интеллекта. Тем более, что местным разработчикам удалось научиться оптимизировать языковые модели под ограниченные аппаратные ресурсы без пропорционального ущерба для их эффективности.