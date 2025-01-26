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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В США за смартфоны с установленным TikTok просят тысячи долларов
Не факт, что сделки по таким ценам заключаются, конечно.

В начале этой недели ситуация с сохранением работоспособности социальной сети TikTok в США разрешилась для местных пользователей лишь частично: инфраструктура приложения сохранила работу и не был ограничен доступ к ней, но Apple и Google удалили TikTok из своих магазинов приложений для США. Как это всегда бывает в подобных случаях, некоторые дельцы увидели в этом возможность заработать, и начали предлагать на аукционах бывшие в употреблении смартфоны и планшеты с установленным TikTok. По данным South China Morning Post, цены на разного рода торговых площадках на такие устройства варьируются от нескольких сотен долларов до $50 000.

Источник изображения: Shutterstock

Сложно судить, насколько активно идёт торговля, но наиболее разумные цены прирастают за счёт ставок, которые делают потенциальные покупатели. Один из продавцов, который решил выставить на торги свой iPhone 14 Plus с установленным TikTok за $10 000, пока получил максимальную ставку на уровне $4550. Как известно, смартфоны под управлением Android ещё позволяют устанавливать приложения в обход официального магазина Google, но у пользователей устройств Apple особых альтернатив нет, чем и пользуются предприимчивые торговцы.

#сша #смартфоны #tiktok #аукцион #запрет tiktok
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