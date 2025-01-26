В начале этой недели ситуация с сохранением работоспособности социальной сети TikTok в США разрешилась для местных пользователей лишь частично: инфраструктура приложения сохранила работу и не был ограничен доступ к ней, но Apple и Google удалили TikTok из своих магазинов приложений для США. Как это всегда бывает в подобных случаях, некоторые дельцы увидели в этом возможность заработать, и начали предлагать на аукционах бывшие в употреблении смартфоны и планшеты с установленным TikTok. По данным South China Morning Post, цены на разного рода торговых площадках на такие устройства варьируются от нескольких сотен долларов до $50 000.
Сложно судить, насколько активно идёт торговля, но наиболее разумные цены прирастают за счёт ставок, которые делают потенциальные покупатели. Один из продавцов, который решил выставить на торги свой iPhone 14 Plus с установленным TikTok за $10 000, пока получил максимальную ставку на уровне $4550. Как известно, смартфоны под управлением Android ещё позволяют устанавливать приложения в обход официального магазина Google, но у пользователей устройств Apple особых альтернатив нет, чем и пользуются предприимчивые торговцы.