А вот производство приводов она останавливать пока не будет.

Следуя общей тенденции, Sony, LG, Panasonic и крупные ретейлеры постепенно сворачивают продажи Blu-ray носителей. Потребители всё чаще предпочитают потоковые сервисы и другие виды цифровой дистрибуции. Однако некоторые рыночные индикаторы свидетельствуют, что спрос на физические носители сохраняется. Тут всё просто: многих покупателей беспокоят вопросы качества контента и права собственности в цифровом мире.

В феврале Sony прекратит производство Blu-ray носителей, а также записываемых MiniDisc, MD-носителей данных и кассет MiniDV. Это станет очередным ударом по будущему физических носителей. Ранее, в прошлом году, компания уже остановила выпуск перезаписываемых дисков BD-RE (25 ГБ), BD-RE DL (50 ГБ), BD-RE XL (100 ГБ) и BD-R XL (128 ГБ) для розничных покупателей.

Напомним, Panasonic перестала выпускать Blu-ray диски в 2023 году, объяснив это падением спроса на фоне растущей популярности стриминговых платформ. В том же году сеть Best Buy прекратила продажи Blu-ray, Ultra-HD Blu-ray и DVD. Даже сама Sony признала, что рынок Blu-ray не оправдал ожиданий. Вслед за заявлением Sony об остановке производства BD-R, LG через несколько месяцев ушла с рынка Blu-ray плееров. На данный момент Sony и Panasonic остаются последними крупными производителями Blu-ray приводов (но не «болванок»).

Неясно, как решение Sony повлияет на распространение физических копий игр для консолей PlayStation. Недавно выпущенная PlayStation 5 Pro не имеет оптического привода в базовой комплектации, но спрос на него оказался настолько высок, что опциональный Blu-ray привод за 80 долларов был распродан вскоре после запуска консоли осенью прошлого года.