Во вторник на уходящей неделе на юге Тайваня было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 балла, которое вынудило компанию TSMC на время остановить работу местных предприятий по выпуску чипов. Персонал был эвакуирован своевременно и не пострадал, а вот оценку материального ущерба компания продолжает до сих пор. Передовое предприятие Fab 18, как отмечают тайваньские СМИ, которое выпускает 3-нм и 5-нм продукцию, возобновило свою работу к 23 января. Негативное воздействие могло коснуться не более чем 40% его оборудования, в результате могли быть отбракованы до 30 000 кремниевых пластин, которые обрабатывались на момент стихийного бедствия.
Fab 18 в целом располагает более сейсмоустойчивой конструкцией в силу своей новизны, а вот Fab 14 могла пострадать от землетрясения сильнее, почувствовав его воздействие на работу до половины своего оборудования. В итоге на этом предприятии могли быть отбракованы те же 30 000 кремниевых пластин, но уже содержащие чипы, создаваемые с использование более старых техпроцессов. Сезонный спрос на продукцию TSMC в январе как раз не так высок, поэтому предприятие работало с уровнем загрузки не более 80%. Другими словами, клиенты TSMC последствий землетрясения в этой сфере не почувствуют, хотя компании, безусловно, придётся списать некоторые убытки. Более сильное землетрясение в апреле стоило TSMC примерно $92 млн, поэтому январские события наверняка повлекут меньший ущерб. Кстати, когда Fab 14 возобновит работу, пока не сообщается.