Но преимущественно в сфере производства чипов по старым техпроцессам.

Во вторник на уходящей неделе на юге Тайваня было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 балла, которое вынудило компанию TSMC на время остановить работу местных предприятий по выпуску чипов. Персонал был эвакуирован своевременно и не пострадал, а вот оценку материального ущерба компания продолжает до сих пор. Передовое предприятие Fab 18, как отмечают тайваньские СМИ, которое выпускает 3-нм и 5-нм продукцию, возобновило свою работу к 23 января. Негативное воздействие могло коснуться не более чем 40% его оборудования, в результате могли быть отбракованы до 30 000 кремниевых пластин, которые обрабатывались на момент стихийного бедствия.

Источник изображения: TSMC

Fab 18 в целом располагает более сейсмоустойчивой конструкцией в силу своей новизны, а вот Fab 14 могла пострадать от землетрясения сильнее, почувствовав его воздействие на работу до половины своего оборудования. В итоге на этом предприятии могли быть отбракованы те же 30 000 кремниевых пластин, но уже содержащие чипы, создаваемые с использование более старых техпроцессов. Сезонный спрос на продукцию TSMC в январе как раз не так высок, поэтому предприятие работало с уровнем загрузки не более 80%. Другими словами, клиенты TSMC последствий землетрясения в этой сфере не почувствуют, хотя компании, безусловно, придётся списать некоторые убытки. Более сильное землетрясение в апреле стоило TSMC примерно $92 млн, поэтому январские события наверняка повлекут меньший ущерб. Кстати, когда Fab 14 возобновит работу, пока не сообщается.